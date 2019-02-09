В субботу псковичей ожидает мокрый снег с дождем

В субботу, 9 февраля, на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, сообщает сайт регионального управления МЧС. Температура по области -2…+3 градусов. Ветер южных направлений 5-10 м/сек. Атмосферное давление низкое. Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
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