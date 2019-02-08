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Культура / Театр

Пушкинский театральный фестиваль в Пскове начнется с переодевания артистов на сцене

8 февраля 2019 года, 18:01

В пятницу, 8 февраля, спектаклем «Выстрел» Казанского театра юного зрителя в Пскове откроется Пушкинский театральный фестиваль.

- Подзаголовок спектакля – «Беседа о русской культуре». Это цитата Лотмана, у нас в начале и в конце спектакля звучит Лотман, - пояснил на пресс-конференции перед спектаклем Туфан Имамутдинов, главный режиссер Казанского театра юного зрителя. - Начинаем вход во времена Пушкина таким жестом: артисты переодеваются из повседневной одежды в одежду того времени. Сегодняшняя одежда снимается за пару секунд, а одежду того времени приходится надевать минут пять. Мы в целом рассматриваем состояние культуры того времени и культуры нынешней. Многие понятия уже сейчас не считываются молодежью и да и взрослой публикой: честь, совесть, дуэль - воспринимаются нами как часть уже потерянной культуры.

Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин пояснил, с чем связан выбор именно этого спектакля для открытия фестиваля:

- Это новый спектакль по произведению Пушкина, достойный. Памятуем об идее основателя фестиваля Владимира Эммануиловича Рецептера - встрече театра и филологии.

- Мы выстраивали репертуар фестиваля, не просто тыкая всех, куда попало, добавил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев. - Это русская классика. Это Пушкинский театральный фестиваль, и, правда, достойный спектакль. Это не значит, что все остальные спектакли похуже.

Ранее в Псков уже приезжал Качаловский театр из Казани, а для Казанского ТЮЗа это первый визит в Псков.

- Удивительный город! – поделилась впечатлениями Айгуль Горнышева, директор Казанского театра юного зрителя. – Мы посмотрели храмы, Кремль, памятник Александру Невскому. Здесь появляется состояние удовлетворения и возможность внутреннего диалога с самим собой. Удивительный русский город, спасибо, что вы его сохранили.

КСТАТИ

Полную программу Пушкинского театрального фестиваля смотрите ЗДЕСЬ.

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