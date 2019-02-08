Михаил Ведерников: Безопасность перевозок школьников к месту учебы является для нас приоритетом

Торжественная церемония передачи новых школьных автобусов районным филиалам ГППО «Псковпассажиравтотранс» и общеобразовательным учреждениям региона состоялась 8 февраля. Ключи от 26 единиц специализированной техники вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона отметил, что на этой неделе это уже второе подобное событие. 6 февраля главным врачам районных больниц Псковской области были вручены ключи от 30 карет скорой помощи.

«Это результат нашей с вами планомерной работы, взаимодействия администрации Псковской области с правительством Российской Федерации, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Безопасность маршрутов, безопасность перевозок псковских школьников к месту учебы, безусловно, является для нас приоритетом».

По окончании официальной части церемонии и. о. генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец рассказал губернатору Михаилу Ведерникову об особенностях новой техники. Все передаваемые в образовательные учреждения автобусы выпускаются на базе отечественных автомобилей ГАЗ и ПАЗ, в том числе и полноприводных, оснащены навигационной системой Глонасс и системой экстренного реагирования при аварии Эра-Глонасс.

Техника также укомплектована цифровыми тахографами, огнетушителями, аптечками, полками для хранения ранцев и портфелей, дополнительными выдвижными подножками и автономными отопителями. Каждое место оборудовано ремнями безопасности.

После осмотра техники губернатор подчеркнул, что работа по расширению и обновлению автопарка школьных автобусов необходимо продолжить. Михаил Ведерников поручил Николаю Киянцу проанализировать состояние автохозяйства и вместе с новым руководителем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным подготовить предложения по дальнейшей модернизации автопарка школьных автобусов.

В соответствии с распоряжениями правительства Российской Федерации в Псковскую область поступил 41 школьный автобус, из которых первые 15 машин уже отправлены в образовательные учреждения южных районов области.

Из областного бюджета в 2019 году будет осуществляться поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров по регулируемым социальным тарифам в пригородном сообщении, обеспечивающих перевозку учащихся, проживающих в сельской местности к месту учебы и предоставляющих льготы по проезду отдельных категорий граждан. Общая сумма субсидий перевозчикам составит более 295 млн рублей.