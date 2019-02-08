Впервые на «Лыжне России» в Островском районе устроят благотворительную гонку

Около 2,5 тыс жителей Псковской области планируют принять участие в 37-й Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая 9 февраля пройдет в Островском районе на спортивной базе «Юность». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Официальное открытие «Лыжни России» состоится в 11.20, а в 12.00 будет дан старт первой гонке на 5 км, в которой примут участие юноши и девушки 2001 года рождения и моложе.

Мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе должны будут преодолеть 2 км трассы. Самая протяженная дистанция (10 км) — для мужчин и женщин 2000 года рождения и старше.

Впервые в этом году все желающие, независимо от возраста, смогут выйти на старт благотворительной гонки, протяженность которой составит 2019 метров. Для участия в этом забеге каждый должен внести свою лепту и принести небольшую игрушку, которые потом будут вручены самым лучшим юным лыжникам или переданы в детские дома региона.