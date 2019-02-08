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Общество

Против великолучанина, напавшего в подъезде на пенсионерку, возбудили уголовное дело

8 февраля 2019 года, 13:02

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки задержан молодой человек, подозреваемый в совершении грабежа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По версии следствия, в Великих Луках утром 5 февраля в подъезде дома по проспекту Октябрьскому неизвестный гражданин с применением насилия открыто похитил у пожилой местной жительницы, 1936 года рождения, сумку с документами и деньгами в сумме более 20 тысяч рублей, а затем скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки во взаимодействии с нарядами ДПС ГИБДД, подозреваемый установлен и задержан. Им оказался безработный 28-летний великолучанин. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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