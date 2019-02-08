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Общество

«Губернский автодесант» по пути Партизанского обоза отправят псковичи в Новгородскую область

8 февраля 2019 года, 10:43

Впервые за постсоветский период с 12 по 14 февраля в Псковской и Новгородской областях проведут комбинированный лыжный десант по пути Партизанского обоза.

«Наши акции в Партизанском крае проходят в два этапа. В январе состоялся пробный разведывательный марш-бросок на место базового лагеря 2-й Ленинградской партизанской бригады, где была спрятана, а позднее обнаружена легендарная печатная машинка-«бостонка», на которой печатались партизанские газеты. Нами здесь установлены памятная табличка и указатели, - рассказал «Псковской правде» руководитель проекта АНО «Губернский автодесант», член Общественной палаты Псковской области Олег Константинов. - Именно отсюда два года назад местными жителями, школьниками и дедовичскими поисковиками было направлено письмо депутатам Псковской области о присвоении Дедовичскому району звания «Край Партизанской славы». Здесь же 19 января нами воздвигнута памятная табличка в честь 75-летия освобождения всего Партизанского края и 100-летия писателя Ивана Виноградова».

В рамках акции запланированы встречи псковичей на реке Полисть с новгородскими проводниками, местными жителями, две ночёвки в деревнях Заполье и Красные Нивки, митинг на месте перехода линии фронта у памятного обелиска (трасса Холм - Поддорье). В этой символической встрече примут участие гости и волонтеры из Санкт-Петербурга и Пскова, а также руководители местной власти из Поддорья и Холма.

На Новгородчине 14 февраля в 14 часов запланирован митинг и награждение памятными медалями и грамотами активных участников десанта, а также вручение новгородцам и ленинградцам символического хлебного каравая, гильзы с дедовичской землёй, детских рисунков и грамот.

В руках у Олега Константинова литая икона с тройной эмалью и изображением Божией Матери и младенца.
Фото предоставлено организаторами акции.
Кроме того, состоится передача руководству Холмского района «партизанской иконы» Казанской Божьей Матери, обнаруженной дедовичскими поисковиками Александра Грабчука в одном из базовых лагерей Партизанского края (с последующей доставкой её в Рдейский монастырь).

Акция проводится на средства Фонда президентских грантов.

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