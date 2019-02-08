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Общество

Псковичам рассказали, как определить, поддерживает ли их телевизор цифровое телевидение

8 февраля 2019 года, 10:25

На сайте «Смотри цифру» жители Псковской области теперь смогут проверить, поддерживает ли их телевизор цифровое эфирное телевидение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В разделе «Все для приема» размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров от 121 производителя. Из них более трети поддерживают необходимый цифровой стандарт.

Определить соответствие приемника цифровому стандарту просто. Для этого необходимо зайти в раздел «Все для приема» с главной страницы сайта перейти в подраздел «Как выбрать?» и ввести модель телевизора в поле поиска. Другой вариант — поиск интересующей модели в перечне производителей, отсортированных по алфавиту.

Если окажется, что модель не поддерживает цифровой стандарт, к ней понадобится приставка стандарта DVB-T2. Список из 276 моделей цифровых приставок к старым аналоговым телевизорам размещен ниже в том же подразделе.

Напомним, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве.

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