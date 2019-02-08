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Культура

Спектакль «Выстрел» откроет сегодня 26-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль

8 февраля 2019 года, 10:16

С сегодняшнего дня в Псковской области стартует 26-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль, который продлится до 16 февраля. Полную программу фестиваля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина смотрите здесь.

Откроет фестиваль «Выстрел» Казанского театра юного зрителя в постановке известного режиссера Туфана Имамутдинова. Спектакль, созданный по одноименной повести А. С. Пушкина из цикла «Повести Белкина», обозначен как «беседа о русской культуре». По задумке режиссера, зрители погружаются в мир русской культуры пушкинских времен, чтобы ощутить насколько многое остается неизменным.

Кроме того, свои творческие работы псковичам представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Красноярска и Южно-Сахалинска. Один из самых ожидаемых — спектакль «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)». Камерная постановка Льва Стукалова — результат многолетних размышлений режиссера над великой трагедией Пушкина, он и исполняет главную роль. Спектакль предельно бережный по отношению к тексту Пушкина и одновременно неожиданный: роли Годунова и Самозванца не закреплены за конкретными актерами, они передаются от одного артиста к другому.

Театр Nottara из Румынии познакомит псковичей со спектаклем «Женитьба», который демонстрирует зависимость человека от виртуального мира. Режиссер спектакля Петр Шерешевский псковскому зрителю уже хорошо знаком по «Ревизору», который он поставил на сцене Псковского театра драмы.

Псковский театр драмы им А. С. Пушкина представит на фестивале два спектакля: «Гробница малыша Тутанхамона» (режиссер Елизавета Бондарь) и «Ревизор» (режиссер Петр Шерешевский).

По традиции программа фестиваля включает в себя не только спектакли, выставки творческих работ, но и лекции, творческие встречи с известными российскими режиссерами, писателями, театральными критиками и деятелями культуры. 

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Пушкинский театральный фестиваль
C 8 по 16 февраля в Псковской области пройдёт 26-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. По традиции программа фестиваля включает в себя не только спектакли, выставки творческих работ, но и лекции, творческие встречи с известными российскими режиссерами, писателями, театральными критиками и деятелями культуры.
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