В Псковской области суд оштрафовал два юридических лица - учредителей СМИ

Мировой суд 7 февраля оштрафовал ООО «Гражданская пресса», учредителя «Псковской ленты новостей», на 200 тысяч рублей согласно 13.15 КоАП РФ, стало известно «Псковской правде».

По той же статье административного кодекса штраф по решению от 6 февраля в размере 150 тысяч рублей заплатит ООО «Бумеранг», учредитель радиоканала «60 FM», передающего в эфир «Эхо Москвы в Пскове».

Напомним, в декабре 2018 года радиоканал получил предупреждение Роскомнадзора за публикацию, где псковский журналист Светлана Прокопьева высказала свое мнение, проанализировав ситуацию со взрывом в здании Архангельского УФСБ. Позже «Псковская лента новостей» опубликовала расшифровку данного текста, которая затем была снята с публикации.

В отношении журналиста 6 февраля возбудили уголовное дело по статье «Оправдание терроризма», в ее квартире состоялся обыск, она была подвергнута допросу. 7 февраля на встрече с журналистами прокурор Псковской области Сергей Белов поделился личным мнением по поводу содержания резонансного материала. У него эта статья «вызвала недоумение».