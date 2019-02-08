Общественный транспорт Великих Лук проверили на безопасность перевозки пассажиров

В Великих Луках прошел рейд по выявлению нарушений правил перевозки пассажиров общественным транспортом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В этом профилактическом мероприятии кроме нарядов ДПС ГИБДД приняли участие сотрудники подразделения по вопросам миграции и представители Ространснадзора. Проверялась работа автобусов и иного общественного транспорта на оживленных проспектах Гагарина и Ленина, а также в других районах города.

Выявлено нарушение ч.1 статьи 11.23 КоАП Российской Федерации - в одном из транспортных средств отсутствовал тахограф. Других серьезных нарушений правил безопасной перевозки пассажиров не отмечено.

Подобные профилактические рейды сотрудниками ГИБДД будут осуществляться на территории региона и в дальнейшем.