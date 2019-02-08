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Общество

Опубликована повестка 20-й сессии Псковской городской Думы, которая состоится 12 февраля

8 февраля 2019 года, 09:32

Во вторник, 12 февраля, в 10.00 в Городском культурном центре по адресу: г. Псков, пл. Победы, 1, состоится очередная 20-я сессия шестого созыва. В проект повестки дня сессии включено 19 вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

В повестке дня сессии - вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, по кадрам, об утверждении положения об общественных обсуждениях и публичных слушаниях в Пскове.

Планируется, что депутаты также внесут изменения в правила землепользования и застройки Пскова и заслушают информацию администрации города по организации вывоза снега и уборки в зимний период, контролю за исполнением муниципальных контрактов подрядными организациями.

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