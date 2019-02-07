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Общество

На поддержку учёных Псковской области будет направлено 4 млн рублей

7 февраля 2019 года, 17:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня российской науки подписал распоряжение о выделении средств на поддержку ученых. Они будут направлены из резервного фонда администрации региона в рамках софинансирования по договору с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Четыре млн рублей получат ученые, победители грантового конкурса РФФИ для выполнения фундаментальных научных исследований. Получателями средств станут 16 проектов ученых Псковского государственного университета, утвержденных к финансированию решением бюро совета РФФИ.

Отметим, что договор с РФФИ Псковская область подписывает ежегодно в течение последних десяти лет. День российской науки отмечается 8 февраля.

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