На поддержку учёных Псковской области будет направлено 4 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня российской науки подписал распоряжение о выделении средств на поддержку ученых. Они будут направлены из резервного фонда администрации региона в рамках софинансирования по договору с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Четыре млн рублей получат ученые, победители грантового конкурса РФФИ для выполнения фундаментальных научных исследований. Получателями средств станут 16 проектов ученых Псковского государственного университета, утвержденных к финансированию решением бюро совета РФФИ.

Отметим, что договор с РФФИ Псковская область подписывает ежегодно в течение последних десяти лет. День российской науки отмечается 8 февраля.