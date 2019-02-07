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Общество

Фотозаявки на «Парад снеговиков в Изборске» будут приниматься до 1 марта

7 февраля 2019 года, 17:28

Изборский музей-заповедник приглашает принять участие в традиционном творческом конкурсе «Парад снеговиков в Изборске!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Для участия в конкурсе нужно слепить снеговика, сфотографироваться с ним и прислать фото с контактной информацией в группу музея-заповедника «Изборск» ВКонтакте. Главное условие конкурса: снеговик должен быть слеплен на территории Изборской крепости, у стен Изборской крепости, в музейном квартале или в «Нескучном садике».

Приветствуются оригинальность замысла и названия снежной скульптуры, а также нестандартность творческого подхода к подбору атрибутов.

Заявки на участие принимаются до 1 марта.

Церемония торжественного награждения победителей состоится 9 марта на празднике «Изборская Масленица». Главный приз - поездка в Изборск на выходные. Сертификат включает право проживания с семьей или друзьями в «Гостевом доме» музея-заповедника и самостоятельную экскурсию по Изборску с использованием ручки-гида «Самоход».

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