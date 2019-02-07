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Общество

Хвостатая выставка: в Пскове 16 февраля будут раздавать бездомных кошек

7 февраля 2019 года, 16:06

Порядка 100 бездомных кошек и собак будут представлены на выставке «Хвостатый Фест», которая пройдет в Пскове 16 февраля.

«За каждым питомцем будет закреплена id-карточка с фото, кличкой, его историей и контактными данными. Ведь не каждый будет готов забрать четвероногого друга сразу, а такая подсказка поможет определиться и вернуться за кошкой или собакой в нужный приют», - рассказала главный организатор выставки Анастасия Полякова.

В выставке примут участие зооприюты Пскова и других городов.

На данный момент на участие заявились ПРОО «Зоозашита», зоозащитная организация «Шанс», Частный пункт передержки «КошАчка» Пскова, порховский приют «Добрый».

Выставка будет открыта в новом презентационном павильоне компании «Scandinavia» (Псков, улица Алмазная, 10).

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