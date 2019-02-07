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Общество

Главный псковский следователь приедет в Опочку и Порхов для встречи с местными жителями

7 февраля 2019 года, 16:04

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Крупеня Петр Николаевич проведет выездной прием граждан. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

График приема

12 февраля в Порховском межрайонном следственном отделе по адресу: Порхов, ул.Кузнецова, д.43 (территория обслуживания: Порховский (базовый), Дедовичский и Дновский районы);

13 февраля в Опочецком межрайонном следственном отделе по адресу: Опочка, ул.Механизаторов, д.14 (территория обслуживания: Опочецкий (базовый), Красногородский, Пустошкинский и Себежский районы).

Предварительная запись по телефону в Пскове: 290-633.

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