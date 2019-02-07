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Общество

Псковский историк Владимир Аракчеев стал директором Российского госархива древних актов

7 февраля 2019 года, 14:24

Бывший преподаватель псковского университета, историк Владимир Аракчеев стал директором Российского государственного архива древних актов. Нового директора коллективу представил руководитель Росархива Андрей Артизов. Об этом сообщается на сайте Федерального архивного агентства

Владимир Аракчеев покинул стены Псковского государственного университета в 2013 году.
Фото с сайта Федерального архивного агентства.
Аракчеев Владимир Анатольевич 1964 года рождения, в 1988 году окончил Псковский государственный педагогический институт по специальности «История».

Работал учителем истории в средней школе, с 1989 – в Псковском государственном педагогическом институте (с 2010 года – Псковский государственный университет) занимался научно-преподавательской деятельностью, в 1990–1993 годах учился в аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Института российской истории РАН.

В 2011 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук.

С 2015 года – ведущий научный сотрудник, затем заведующий сектором социальной истории Института истории и археологии Уральского отделения РАН, профессор Уральского федерального университета.

Известный специалист по истории России XV–XVII вв., аграрной истории, истории социальных институтов, в том числе, крепостного права, истории государственных учреждений и финансов. Автор 135 научных публикаций, в том числе 4-х монографий. Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.

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