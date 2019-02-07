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Общество

Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии в Хофбургском дворце

7 февраля 2019 года, 14:12

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин встретился с президентом Австрии, потомком псковского губернатора Александром Ван дер Белленом. Об этом директор госархива сообщил на своей страничке в Инстраграм.

Фото с личной странички Валерия Кузьмина в Инстаграм.
«Во время путешествия в Вену появилась возможность встретиться с президентом Австрии. Александр Ван дер Беллен любезно принял меня с Виолеттой Кузьминой [супругой] в Хофбургском дворце. Детали разговора раскрыть не могу. Но в целом мы обсуждали историю Псковской губернии XVIII - начала XX вв», - написал Валерий Кузьмин.

Напомним, президент Австрии Александр Ван дер Беллен имеет псковские корни. Его предки по линии отца приехали из Голландии в Россию в восемнадцатом веке и поселились на Псковщине. Дед Александра Ван дер Беллена возглавлял Псковскую губернию. После Октябрьской революции Ван дер Беллены эмигрировали в Эстонию, а затем и в Австрию. Подробнее о том, как внук псковского губернатора стал президентом Австрии, «Псковская правда» подробно рассказывала в 2016 году.

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