Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии в Хофбургском дворце

Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин встретился с президентом Австрии, потомком псковского губернатора Александром Ван дер Белленом. Об этом директор госархива сообщил на своей страничке в Инстраграм.
Директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин встретился с президентом Австрии, потомком псковского губернатора Александром Ван дер Белленом. Об этом директор госархива сообщил на своей страничке в Инстраграм.
Напомним, президент Австрии Александр Ван дер Беллен имеет псковские корни. Его предки по линии отца приехали из Голландии в Россию в восемнадцатом веке и поселились на Псковщине. Дед Александра Ван дер Беллена возглавлял Псковскую губернию. После Октябрьской революции Ван дер Беллены эмигрировали в Эстонию, а затем и в Австрию. Подробнее о том, как внук псковского губернатора стал президентом Австрии, «Псковская правда» подробно рассказывала в 2016 году.