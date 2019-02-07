Из-под сгоревшего дома в Пскове спасатели вытащили пятерых новорождённых щенков

В среду, 6 февраля, ловец зоозащитной организации «Шанс» Наталья Богданова производила отлов дикой собаки, за которой охотилась уже второй год в районе улицы Рельсовой. Об этом «Псковской правде» сообщили в зоозащитной организации.

На помощь пришли сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области. Два часа длилась спасательная операция и, наконец, щенки были извлечены из логова. К сожалению, из 10 щенков выжить смогли лишь пятеро. Остальные замерзли.

Собака будет стерилизована и выпущена на прежнее место обитания по проекту «Отлов-стерлизация-возврат в среду», а щенки после вакцинации и осмотра будут пристраиваться в добрые руки по договору с АНЗО «Шанс». Щенкам из этого помета гарантирована бесплатная кастрация или стерилизация по достижении возраста. Желающим взять себе щенка можно связаться с «Шансом» по телефону 610303.