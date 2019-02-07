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Общество

Работодатели Псковской области должны своим сотрудникам более 30 млн рублей

7 февраля 2019 года, 12:32

На начало года более 30 млн рублей должны предприятия Псковской области своим работникам.

- И это с учетом снижения на 37% по сравнение с тем же периодом в прошлом году, - рассказал 7 февраля на встрече с журналистами начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгений Шевченко.

Он назвал трех антилидеров. Два предприятия из этого рейтинга находятся в состоянии банкротства – «Псковэлектросвар» (задолженность перед работниками – 9,6 млн рублей) и «Псковгеокабель» (задолженность по зарплате – 5,2 млн рублей). Также «ОКЗ Технология» задолжала сотрудникам 6,2 млн рублей.

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