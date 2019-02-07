Прокурору Псковской области пришлось обходить огороженные сосульки по проезжей части

- Ходить по городу очень плохо, - так прокурор области Сергей Белов 7 февраля на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию с уборкой снега в Пскове, сложившуюся нынешней зимой. - Убираются улицы очень плохо. Только сегодня возмущался: хожу по ряду улиц, натянули какие-то веревки, а сосульки не убирают. Набираются такой наглости, что не обеспечивают безопасный проход, приходится идти по проезжей части.

Он отметил, что вопросы уборки города и обеспечения комфортной среды находятся в постоянном поле зрения прокуратуры.

- Если Братчиков [глава администрации Пскова], Цецерский [глава Пскова] и остальные чиновники не активизируют свою работу в течение этой недели, мы возьмем полномочия по контролю в свои руки. У нас трехзвенная система: городское-районное звено, прокуратура субъекта и генеральная прокуратура, - напомнил Сергей Белов. - Пока смотрим, что еще должна сделать городская прокуратура.

- Не бездействуем, - подтвердил начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Псковской области Евгений Шевченко. - В этом году управление городского хозяйства как юридическое лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Штраф от 200 до 300 тысяч, дела сейчас рассматриваются. Также внесено представление на рассмотрение городских властей, мы требуем принять меры. Да, на ситуацию повлияла погода, но органы местного самоуправления не лишены обязанности обеспечивать безопасность в городе. Надеемся, ситуация в ближайшее время изменится к лучшему.

Сергей Белов отметил, что свою лепту в уборку города вносит и полиция:

- Мы разговаривали с начальником областного УВМД Юрием Инстранкиным, он давал поручение органам ГАИ, чтобы они тоже составляли соответствующие акты. Конечно, это касается трасс и дорог, а мы говорим в целом об инфраструктуре города. Не только в Пскове. То же самое в Острове, Великих Луках - не только проблемы Пскова нас интересуют.

Напомним, в середине января «Псковская правда» опубликовала материал, в котором городские власти признали свое бессилие при уборки снега и перед собственными подрядчиками.