Противно, что происходит у нас в обществе – Андрей Бегмурадов о реакции на свое участие в «Давай поженимся»

Член проекта «Команда 2018» Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся» на «Первом канале». Выпуск под названием «Следователь в поиске» показали вечером 6 февраля.
За сердце 35-летней москвички Ксении в программе боролись три жениха: 49-летний Игорь (в прошлом оперуполномоченный уголовного розыска), 41-летний Андрей (учредитель агентства недвижимости, руководитель юношеского многопрофильного лагеря) и 45-летний Вячеслав (директор по развитию в компании по продаже бильярдного оборудования).
Героиня проекта до недавнего времени работала старшим следователем по уголовным делам в МВД, сейчас получает лицензию адвоката. Девушка мечтает каждое утро готовить завтраки для любимого мужчины. Хочет выйти за муж за доброго и внимательного обладателя сильных рук, который способен совершать поступки ради любимой женщины.
После общения с потенциальными женихами и многочисленных советов ведущих, Ксения зашла в команду Андрея Бегмурадова, тем самым выбрав его кандидатуру.
«Я решила выбрать вас. Вы мне очень понравились», - сказала Ксения, взяв избранника за руку.
Ксения выбрала Андрея, потому что считает его интеллигентным.
Стоп-кадр передачи «Давай поженимся».
После официального релиза передачи по центральному каналу на официальной страничке Андрея Бегмурадова в Инстаграм появился следующий пост.
«Сегодня меня показали в эфире программы «Давай поженимся» и сразу запестрели все интернет порталы Псковской области этой новостью. Некоторые дошли до полного извращения. Такое ощущение, что больше нечего писать», - написал он. «Я не беспокоюсь за свою репутацию, не подстраиваюсь под мнения людей. Знаю свое предназначение и занимаюсь делом не зная отдыха.
На этом шоу получил хорошую разрядку, отдохнул, узнал что-то новое. Теперь в трудах с новыми силами. Одно расстраивает, когда проводишь мероприятия для детей, подростков до СМИ ещё надо достучаться чтобы разместили информацию, а сплетни писать за радость.
Сейчас приехал в Москву на три дня, где каждый день расписан на встречи, чтобы развивать в Псковской области социальные проекты, а некоторые думают на свидание. Противно, что происходит у нас в обществе», - заключил Андрей.
Напомним, Андрей Бегмурадов является организатором чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области и руководителем военно-патриотического спортивного клуба «Шторм».