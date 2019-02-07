Противно, что происходит у нас в обществе – Андрей Бегмурадов о реакции на свое участие в «Давай поженимся»

Член проекта «Команда 2018» Андрей Бегмурадов стал выбранным женихом в программе «Давай поженимся» на «Первом канале». Выпуск под названием «Следователь в поиске» показали вечером 6 февраля.

За сердце 35-летней москвички Ксении в программе боролись три жениха: 49-летний Игорь (в прошлом оперуполномоченный уголовного розыска), 41-летний Андрей (учредитель агентства недвижимости, руководитель юношеского многопрофильного лагеря) и 45-летний Вячеслав (директор по развитию в компании по продаже бильярдного оборудования).

Героиня проекта до недавнего времени работала старшим следователем по уголовным делам в МВД, сейчас получает лицензию адвоката. Девушка мечтает каждое утро готовить завтраки для любимого мужчины. Хочет выйти за муж за доброго и внимательного обладателя сильных рук, который способен совершать поступки ради любимой женщины.

После общения с потенциальными женихами и многочисленных советов ведущих, Ксения зашла в команду Андрея Бегмурадова, тем самым выбрав его кандидатуру.