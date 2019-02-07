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Происшествия

У пропавшего в Пскове Андрея Иванова при себе была сумка чёрного цвета (ФОТО)

7 февраля 2019 года, 10:10

Разыскивается житель областного центра Иванов Андрей Геннадьевич, 1975 года рождения. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, с 5 сентября 2018 года он отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид

Около 45 лет, рост 175-177 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые с сединой, короткие, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Был одет

Чёрная шапочка, камуфлированные куртка и брюки зелёного тона, зимние кроссовки тёмные. С собой была чёрная сумка, носимая на плече.

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Геннадьевича, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просьба обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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