Регистрация на конкурс «Лидер года» началась с сегодняшнего дня в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал начало нового проекта «Лидер года», нацеленного на формирование кадрового управленческого резерва региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта нам удастся создать команду в широком смысле этого слова. Нам нужны активные, честные и принципиальные молодые люди, которые готовы работать на благо родного региона. Со своей стороны, через институт наставничества, гарантируем максимально быстрое получение необходимого управленческого опыта, - сказал глава региона на встрече со студентами вузов и ссузов в рамках проекта «Диалог на равных», которая состоялась 6 февраля в проектном офисе «Команды 2018».

Он добавил, что регистрацию на конкурс «Лидер года» можно пройти 7 февраля на сайте проекта.

Его участником может стать выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает четыре этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.