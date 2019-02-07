Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Регистрация на конкурс «Лидер года» началась с сегодняшнего дня в Псковской области

7 февраля 2019 года, 09:39

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал начало нового проекта «Лидер года», нацеленного на формирование кадрового управленческого резерва региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

- Мы рассчитываем, что с помощью этого проекта нам удастся создать команду в широком смысле этого слова. Нам нужны активные, честные и принципиальные молодые люди, которые готовы работать на благо родного региона. Со своей стороны, через институт наставничества, гарантируем максимально быстрое получение необходимого управленческого опыта, - сказал глава региона на встрече со студентами вузов и ссузов в рамках проекта «Диалог на равных», которая состоялась 6 февраля в проектном офисе «Команды 2018».

Он добавил, что регистрацию на конкурс «Лидер года» можно пройти 7 февраля на сайте проекта.

Его участником может стать выпускник учреждения высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает четыре этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На поддержку учёных Псковской области будет направлено 4 млн рублей
Фотозаявки на «Парад снеговиков в Изборске» будут приниматься до 1 марта
Хвостатая выставка: в Пскове 16 февраля будут раздавать бездомных кошек
Главный псковский следователь приедет в Опочку и Порхов для встречи с местными жителями
На «Сценический мальчишник», посвященный 8 марта, приглашают всех желающих псковичей
Псковский историк Владимир Аракчеев стал директором Российского госархива древних актов
Директор Госархива Псковской области встретился с президентом Австрии в Хофбургском дворце
Из-под сгоревшего дома в Пскове спасатели вытащили пятерых новорождённых щенков
Полиция просит псковичей опознать мужчину по фотографии с камеры видеонаблюдения

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
7 февраля 09:47

Не ТОСковать, а действовать

На что способны соседи после объединения

Общество
6 февраля 10:15

Ещё три

За собачниками будут следить народные дружинники

Общество
6 февраля 10:08

Парковка под окнами

Жители дома у рынка «Нива» против превращения зеленой зоны в автостоянку