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Общество

Новые фортепиано «Михаил Глинка» появятся в 24 музыкальных школах Псковской области

7 февраля 2019 года, 09:35

5 февраля состоялась поставка 4-х новых фортепиано отечественной фирмы «Михаил Глинка» в учреждения дополнительного образования Псковской области: в детскую школу искусств города Порхова, Дновскую детскую школу искусств, Детскую музыкальную школу № 4 города Пскова и в Дедовичскую детскую школу искусств. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

Первый инструмент был доставлен в Детскую музыкальную школу №4 города Пскова

- После распаковки фортепиано посмотрели преподаватели школы, настройщик. Это инструмент высокого класса, у него рояльный очень красивый звук. Для наших детей это замечательный подарок, - подчеркнула директор ДМШ № 4 Елена Иванова.

В ближайшее время в Псковскую область поступит ещё 20 новых фортепиано. Для организации производства музыкальных инструментов надлежащего качества к сотрудничеству с отечественными производителями привлечены ведущие мировые производители фортепиано.

Фортепиано «Михаил Глинка» производятся в Санкт-Петербурге. Проект инструмента был разработан при сотрудничестве с чешской фабрикой C.Bechstein Europe, «визитная карточка» которой - фортепиано марки W.Hoffman.

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