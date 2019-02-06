Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников

Тридцать карет скорой помощи отправятся в районы Псковской области. Ключи от нового спецтранспорта, который уже завтра выйдет на дежурства, 6 февраля вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Губернатор поздравил главных врачей районных больниц с обновлением автопарка, уточнив, что современные кареты скорой помощи поступили в регион в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей.

- Ежегодно к услугам скорой помощи обращается 40% населения региона, и, конечно, от своевременности и качества оказания медицинских услуг напрямую зависят здоровье и жизнь наших граждан, - сказал Михаил Ведерников.