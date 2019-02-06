Ключи от новых машин скорой помощи вручил псковским врачам Михаил Ведерников

Тридцать карет скорой помощи отправятся в районы Псковской области. Ключи от нового спецтранспорта, который уже завтра выйдет на дежурства, 6 февраля вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Губернатор поздравил главных врачей районных больниц с обновлением автопарка, уточнив, что современные кареты скорой помощи поступили в регион в рамках государственной программы поддержки отечественных автопроизводителей.
- Ежегодно к услугам скорой помощи обращается 40% населения региона, и, конечно, от своевременности и качества оказания медицинских услуг напрямую зависят здоровье и жизнь наших граждан, - сказал Михаил Ведерников.
Глава региона поблагодарил работников «Скорой» за их тяжелый труд и пожелал, чтобы новые автомобили служили как можно дольше.
Это уже четвертая поставка карет скорой помощи в регион.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
По окончании церемонии губернатор Михаил Ведерников вместе с и.о. председателя Комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко осмотрел новые автомобили. В партии 2 ГАЗель Next, 14 УАЗ «Патриот» и 14 автомобилей УАЗ с кузовом вагонной компоновки. Весь транспорт российского производства. Михаил Ведерников поинтересовался их комплектацией и проходимостью. Заведующая оперативным отделом Псковской станции скорой помощи Елена Адамович рассказала, что «скорые» оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.
- Всего в автопарке региона немногим больше 150 специализированных машин, ежедневно на дежурства выходят более 80 из них. Эта партия карет - очень весомая для нас поддержка. Здесь автомобили повышенной проходимости, в районах их очень ждут, - отметила она.
Практически все новые кареты скорой помощи предназначены для межрайонных и районных больниц региона, только два специализированных автомобиля останутся работать на Псковской станции скорой медицинской помощи.