Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

Сергей Грахов назначен председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал 6 февраля губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.
Сергей Сергеевич Грахов родился в 1982 году в Одесской области. В 2004 году окончил Южно-Российский государственный технический университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение», инженер. В 2016 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В отрасли строительства и жилищно-коммунального хозяйства работает 16 лет. Начинал трудовую деятельность в МУП «Водоканал» города Сочи. С 2007 по 2017 годы прошел путь от инженера до заместителя директора в подведомственных учреждениях Администрации Сочи. С июня 2017 по август 2018 года возглавлял отдел градостроительного зонирования Министерства строительства и ЖКХ РФ. Женат, воспитывает троих детей.
Сергей Грахов исполнял обязанности руководителя ведомства с 17 октября 2018 года.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.