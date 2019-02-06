Сергей Грахов официально назначен председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области

Сергей Грахов назначен председателем комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал 6 февраля губернатор региона Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.