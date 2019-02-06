Псковичей призывают поторопиться с записью на семинар для молодых семей

В понедельник, 25 февраля, в 17.30 в Псковском городском молодёжном центре (ул. Максима Горького, 15) состоится бесплатный семинар для молодых семей о государственных программах, субсидиях и выплатах, актуальных для данной аудитории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения.

На семинаре будут освещены такие вопросы, как социальные выплаты для женщин, находящихся в декретном отпуске, программа обеспечения жильём молодых семей и другие.

Семинар проводится для молодых семей, возраст супругов не должен превышать 35 лет.

Количество мест для записи ограничено.