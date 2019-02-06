Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля

Агрофирма из псковской деревни Писковичи уже в конце февраля планирует получить первую партию тепличных овощей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в теплицах предприятия полным ходом идет выращивание огурцов, томатов и зеленных культур. Все 6 гектаров тепличного хозяйства заняты под производство. В этом сезоне комбинат планирует вырастить до 1 тысяч тонн огурца. Первые продажи свежего овоща начнутся в 20-х числах февраля.

К 8 марта на столах жителей Псковской области появится салат, петрушка, укроп и руккола местного производства. А в апреле на прилавки магазинов поступят первые партии томатов. Планируется вырастить от 500 до 800 тонн этого овоща красного и розового сортов в зависимости от погодных условий. К маю специалисты тепличного комбината подготовят для населения рассаду перцев и томатов.