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Общество

Огурцы, выращенные в Писковичах, появятся на прилавках магазинов в середине февраля

6 февраля 2019 года, 14:12

Агрофирма из псковской деревни Писковичи уже в конце февраля планирует получить первую партию тепличных овощей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас в теплицах предприятия полным ходом идет выращивание огурцов, томатов и зеленных культур. Все 6 гектаров тепличного хозяйства заняты под производство. В этом сезоне комбинат планирует вырастить до 1 тысяч тонн огурца. Первые продажи свежего овоща начнутся в 20-х числах февраля.

К 8 марта на столах жителей Псковской области появится салат, петрушка, укроп и руккола местного производства. А в апреле на прилавки магазинов поступят первые партии томатов. Планируется вырастить от 500 до 800 тонн этого овоща красного и розового сортов в зависимости от погодных условий. К маю специалисты тепличного комбината подготовят для населения рассаду перцев и томатов.

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