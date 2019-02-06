Запущены четыре автобуса по маршрутам № 22 и 30, рассчитанных на маломобильных псковичей

В Пскове по маршрутам № 22 и 30 запустили по два низкопольных автобуса для маломобильных групп населения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Сейчас разработаны новые расписания. Маршрут №22 обслуживается 6 автобусами, маршрут №30 - 5 автобусами. На эти маршруты поставлено по 2 автобуса большого класса Волгабас-52700, которым могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья.

Узнать расписание движения отвечающих требованиям доступности автобусов №22 и №30, можно на сайте предприятия в разделе «Расписания», где они выделены красным цветом.

Однако не все маломобильные граждане регулярно пользуются интернетом, и во время движения по городу у граждан может не быть возможности посмотреть расписание онлайн. В связи с этим, в ГППО «Псковпассажиавтотранс» направлена просьба обозначить отправления низкопольных автобусов на табличках, расположенных на остановках.