Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-йгвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение об образовании оргкомитета во исполнение указа президента России подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В его состав вошли представители государственной Думы и Совета Федерации РФ, главы ряда российских регионов, военно-патриотических и общественных организаций.

Работу комитета возглавит заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Виктор Купчишин.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план памятных мероприятий.