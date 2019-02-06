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Общество

Михаил Ведерников вошёл в состав оргкомитета по подготовке 20-летия подвига псковских десантников

6 февраля 2019 года, 11:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вошёл в состав федерального организационного комитета по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-йгвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Распоряжение об образовании оргкомитета во исполнение указа президента России подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

В его состав вошли представители государственной Думы и Совета Федерации РФ, главы ряда российских регионов, военно-патриотических и общественных организаций.

Работу комитета возглавит заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Виктор Купчишин.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план памятных мероприятий.

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