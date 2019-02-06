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Общество

Более 300 млн рублей поступило в «Псковпассажиравтотранс» для погашения задолженностей

6 февраля 2019 года, 11:28

Комитет по финансам Псковской области перечислил 314 млн рублей в государственное предприятие региона «Псковпассажиравтотранс». Безвозмездные поступления пойдут на погашение задолженности по налогам и страховым взносам предприятия. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Еще один транш в размере 50 млн рублей на решение наболевших проблем транспортной компании будет направлен к концу текущей недели.

Средства – часть поступлений из резервного фонда президента Российской Федерации, которые были выделены благодаря договоренности губернатора региона Михаила Ведерникова с главой государства Владимиром Путиным.

ГППО «Псковпассажиравтотранс» - крупнейший перевозчик Псковской области, который обслуживает население города Пскова и 17 районов. На предприятии работает порядка 1,9 тысячи человек.

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