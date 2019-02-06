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Общество

Псковичей призывают обращать внимание на опасные сосульки и наледь, входя в подъезд

6 февраля 2019 года, 11:56

Из-за перепадов температуры на крышах домов появились сосульки, которые являются не просто сопутствующим элементом зимней поры, но и представляют опасность для жизни и здоровья человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Чтобы избежать травм, связанных с появлением сосулек и угрозой их падения, спасатели рекомендуют жителям Псковской области соблюдать следующие меры безопасности:

- не передвигайтесь в непосредственной близости от зданий, особенно имеющих скатные крыши, выбирайте безопасный маршрут;

- входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли снежные массы с козырьков и навесов, предупредите детей о необходимости соблюдать меры личной безопасности;

- при обнаружении сосулек угрожающих размеров или снежной шапки, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.

Отметим, чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Их необходимо обходить стороной. Кроме того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой наледи образуется под сосульками.

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