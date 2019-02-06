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Общество

Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура

6 февраля 2019 года, 11:06

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.

Псков

1. Панова О.С. - 7 февраля с 9 до 12 часов.

2. Гиацинтова И.В. - 14 февраля с 9 до 12 часов.

3. Герасимова А.В. - 21 февраля с 9 до 12 часов.

4. Пузанская Е.А. - 28 февраля с 9 до 12 часов.

Великие Луки

1. Федоров Р.В. - 7 февраля с 9 до 12 часов.

2. Беляева Д.В. - 14 февраля с 9 до 12 часов.

3. Бабасиев М.К. - 21 февраля с 9 до 12 часов.

4. Танцерева И.А. - 28 февраля с 9 до 12 часов.

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