Февральский график приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук опубликовала прокуратура

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.