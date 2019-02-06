Из-за погодных условий ситуация на дорогах Псковской области по-прежнему сложная

С учетом складывающихся погодных и дорожных условий в регионе водителям и пешеходам о напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Вот лишь несколько основных правил поведения на дороге в зимнее время:

- соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Фактически превышение скорости косвенно сопровождает все ДТП;

- избегайте резких торможений на скользкой дороге, ведь автомобиль становится тогда неуправляемым;

- не совершайте неожиданных манёвров;

- будьте предельно внимательными в отношении пешеходов. При приближении к пешеходным переходам обязательно снижайте скорость.

- строго выполняйте предписания дорожных знаков.

- Уважаемые граждане! Переходите проезжую часть только в зоне пешеходных переходов. Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортным средством, поскольку автомашину, как известно, невозможно остановить мгновенно, - добавили в пресс-службе ведомства.