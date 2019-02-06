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Общество

Не выходить из дома без масок советует Роспотребнадзор жителям Псковской области

6 февраля 2019 года, 10:10

Жителей региона призывают не забывать о профилактике гриппа и ОРВИ. В качестве профилактики специалисты Роспотребнадзора советуют укреплять и закалять свой организм, высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, стараться больше находиться на свежем воздухе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Укреплению организма способствует и правильное питание. В рацион необходимо включить продукты, содержащие витамины, А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и другие.

По мнению специалистов Роспотребнадзора, при планировании посещения общественных мест необходимо взять с собой медицинскую маску: если в общественном месте чихают и кашляют, прикрыть рот и нос медицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфицирование.

Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. Поэтому необходимо при первых признаках заболевания обратиться к врачу.

С более подробной информацией о том, как защитить себя и близких от заражения гриппом и ОРВИ, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.

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