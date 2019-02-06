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Общество

Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля

6 февраля 2019 года, 09:39

В субботу, 9 февраля, жителям и гостям Пскова, желающим купить квартиру, предлагают отправиться в очередной бесплатный тур по новостройкам и посетить четыре жилых комплекса: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Участники тура смогут своими глазами увидеть планировки будущих квартир, побродить по ним, и выбрать желаемую, зная, какие виды будут открываться из ее окон, в какие часы солнце будет заглядывать в помещения.

Представители компании-застройщика ответят на все интересующие вопросы.
В ходе поездки можно будет встретиться с представителями застройщика, расспросить об используемых при строительстве материалах, об особенностях конструкции дома, вытяжки, отопления, водоснабжения и водоотведения, последующего благоустройства дворовой территории и застройки прилегающих участков.

Отъезд от «Дома печати» (Псков, улица Пароменская, 21/33) в 11.00.

Запись по телефону (8112) 702-042.

Организатором мероприятия является «Комсомольская правда – Псков».

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