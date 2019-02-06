Идёт запись в бесплатный тур по псковским новостройкам, который состоится 9 февраля

В субботу, 9 февраля, жителям и гостям Пскова, желающим купить квартиру, предлагают отправиться в очередной бесплатный тур по новостройкам и посетить четыре жилых комплекса: ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская 8/12); ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7); ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Участники тура смогут своими глазами увидеть планировки будущих квартир, побродить по ним, и выбрать желаемую, зная, какие виды будут открываться из ее окон, в какие часы солнце будет заглядывать в помещения.