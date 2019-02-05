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Общество / Мода

Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании

5 февраля 2019 года, 17:50

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные в социальной сети ВКонтакте, могут снова принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция».

Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во ВКонтакте. В список потенциальных участниц вошли: 49-летняя бухгалтер Татьяна Комарова, 53-летняя медицинский работник Марина Дмитриева и 44-летняя Ирина Иванова, работница детского сада.

На фото слева направо: Татьяна Комарова, Марина Дмитриева, Ирина Иванова.
Фото из официальной группы «Модной революции» ВКонтакте.
Голосование продлится до 11 февраля. На момент публикации этой новости лидирует Марина Дмитриева с результатов в 44.44%.

Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.

Напомним, в январе участнице «Модной революции» Мария Торженова из Дно, которая работает верстальщицей в местной газете.

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