Участницу очередного выпуска «Модной революции» выбирают с помощью интернет-голосовании

Голосование за претенденток проходит в официальной группе проекта во ВКонтакте. В список потенциальных участниц вошли: 49-летняя бухгалтер Татьяна Комарова, 53-летняя медицинский работник Марина Дмитриева и 44-летняя Ирина Иванова, работница детского сада.

Читатели «Псковской правды», зарегистрированные в социальной сети ВКонтакте, могут снова принять участие в выборе героини свежего выпуска проекта «Модная революция» .

Голосование продлится до 11 февраля. На момент публикации этой новости лидирует Марина Дмитриева с результатов в 44.44%.

Не забудьте вступить в группы «Модной революции», торгового центра «ПИК60» и «Псковской правды», чтобы быть в курсе развития событий.

Напомним, в январе участнице «Модной революции» Мария Торженова из Дно, которая работает верстальщицей в местной газете.