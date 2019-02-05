Елена Новичкова: Образ получился очень женственным и шикарным

Елена Новичкова, стилист проекта "Модная революция" рассказала, как работала над образом Марии Торженовой.

-Личный гардероб Марии оказался очень скучным, в нем много темных однообразных вещей, - говорит Елена Новичкова. - Я поставила задачу — добавить в образ цвета и модных элементов. Строгого делового дресс-кода работа Марии не требует. Поэтому я предложила в качестве делового образа комплект в стиле smart casual. Он позволяет не выбиваться из офисно-деловых рамок, но при этом дает возможность выглядеть привлекательно. Допускается использование ярких цветов и аксессуаров. Днем — вы деловая леди в брюках, блузке и жакете, а вечером — привлекательная дама на вечеринке. Ведь smart casual на то еще и smart, что легко подстраивается под любое мероприятие. В качестве нарядного образа я выбрала платье-халат из бархата. Тон ему задает бахрома по низу изделия. Образ получился очень женственным и шикарным. Повседневным образом стала комбинация брюк с лампасами в спортивном стиле с классическим жакетом прямого кроя. Образ получился очень современным. Именно его Мария получила в качестве подарка от проекта. Нашей участнице дано задание — приобрести кеды или кроссовки при наступлении весеннего сезона и добавить их в данный комплект. В соответствии с духом времени такая обувь выполняет важную функцию снижения формальности образа.

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут.