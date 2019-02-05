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Общество / Мода

Елена Рыжикова: Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален

5 февраля 2019 года, 11:02

Мастер ногтевого сервиса Елена Рыжикова рассказала, как работала над образом январской участницы Марии Торженовой.

-Маникюр цвета нюд по-прежнему актуален, - говорит Елена.- Не буду скрывать, накануне маникюра мне сообщают об образах, подобранных героине. В образах Маши по первоначальному замыслу не было бежевого цвета. Но, видимо, у меня сработала интуиция, я добавила в дизайн лишь небольшие элементы василькового, который должен был преобладать в финальном образе Марии. Я была очень удивлена, когда узнала, что в последний момент организаторы решили поменять васильковый пиджак на бежевый. И все, как всегда, идеально! Мария очень позитивная красавица, приятно работать с такими героинями, от них и сам заряжаешься счастливыми эмоциями и безграничной энергией.

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут.

Маникюр важная деталь образа.
Фото Татьяны Родиной.
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