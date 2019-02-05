Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.

Участие принимали спортсменки из Карелии (Петрозаводска и Сегежи), Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Калининградской областей и Республики Коми.

Соревнования проходили среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, женщин 19-40 лет. В каждой возрастной группе предусмотрены бои не менее чем в 10 весовых категориях.