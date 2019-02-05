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Спорт

Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске

5 февраля 2019 года, 10:59

В Петрозаводске завершился Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.

Участие принимали спортсменки из Карелии (Петрозаводска и Сегежи), Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Калининградской областей и Республики Коми.

Соревнования проходили среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, женщин 19-40 лет. В каждой возрастной группе предусмотрены бои не менее чем в 10 весовых категориях.

Псковские девушки вновь лучше всех в ринге.
Фото Федерации бокса Псковской области.
В составе сборной Псковской области город Великие Луки представляла воспитанница спортшколы «Экспресс», студентка 4 курса академии физкультуры Асият Гафарова. По итогам выступления Асият заняла 1 место. Она провела два боя и была признана лучшим боксером турнира.

Также по итогам выступления в соревнованиях 1 место заняли Валерия Виноградова, Анна Сергеева, Кристина Спиридонова, Карина Иванова. 2 место заняла, но не проиграла свой финальный бой Мария Петрова. Также 2 место у Алины Егоровой. 3 место заняла Виктория Кириллова.

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