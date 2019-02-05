Великолукская студентка Асият Гафарова стала лучшим боксёром на соревнованиях в Петрозаводске

В Петрозаводске завершился Чемпионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по боксу среди женщин, юниорок, девушек и девочек.
Участие принимали спортсменки из Карелии (Петрозаводска и Сегежи), Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, Калининградской областей и Республики Коми.
Соревнования проходили среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, женщин 19-40 лет. В каждой возрастной группе предусмотрены бои не менее чем в 10 весовых категориях.
В составе сборной Псковской области город Великие Луки представляла воспитанница спортшколы «Экспресс», студентка 4 курса академии физкультуры Асият Гафарова. По итогам выступления Асият заняла 1 место. Она провела два боя и была признана лучшим боксером турнира.
Также по итогам выступления в соревнованиях 1 место заняли Валерия Виноградова, Анна Сергеева, Кристина Спиридонова, Карина Иванова. 2 место заняла, но не проиграла свой финальный бой Мария Петрова. Также 2 место у Алины Егоровой. 3 место заняла Виктория Кириллова.