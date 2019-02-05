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Происшествия

Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)

5 февраля 2019 года, 09:49

Устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения, жителя областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

20 декабря минувшего года около 16 часов он возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Алексей Евгеньевич пропал больше двух месяцев назад.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.

Приметы

На вид 60-65 лет, рост 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая. Размер обуви – 38-39.

Особые приметы

Татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки.

Был одет

Костюм зимний рыболовецкий типа «березка» серо-голубого цвета, серые резиновые сапоги.

При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».

Куда звонить

Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Богданова, просьба обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.

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