Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)

Устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения, жителя областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

20 декабря минувшего года около 16 часов он возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.