Пожилой рыбак Алексей Богданов пропал по дороге домой в Псковском районе (ФОТО)

Устанавливает местонахождение Богданова Алексея Евгеньевича, 1957 года рождения, жителя областного центра. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
20 декабря минувшего года около 16 часов он возвращался с рыбалки домой – в дачный дом в деревне Ваймицы Псковского района. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Алексей Евгеньевич пропал больше двух месяцев назад.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
На вид 60-65 лет, рост 160-175 сантиметров, средней полноты, глаза зеленые, волосы седые, стрижка короткая. Размер обуви – 38-39.
Татуировка в виде буквы «Л» зеленого цвета на кисти руки.
Костюм зимний рыболовецкий типа «березка» серо-голубого цвета, серые резиновые сапоги.
При себе имел металлический ящик для зимней рыбалки, мобильный телефон и санки-«финки».
Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея Богданова, просьба обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8(8112) 676-872, 676- 851, 676-874, 676-844.