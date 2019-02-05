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Общество

Масочный режим начал действовать в больницах и детских садах Псковской области

5 февраля 2019 года, 09:45

На территории Псковской области усилен комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ограничительные мероприятия связаны с резким ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за последнюю неделю эпидемический порог в Псковской области превышен более чем на 20%. Увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм ОРВИ, нуждающихся в госпитализации.

Постановлением в течение всего периода эпидемического подъема на объектах высокого риска инфицирования (медицинские, образовательные, социальные учреждения, предприятия торговли, общественного питания, организации, оказывающие услуги населению, отделения связи, предприятия бытового обслуживания и др.) вводится «масочный» режим для сотрудников, а также регулярная уборка мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

С целью предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди населения ограничивается доступ посетителей в стационары, социальные учреждения, вводится ограничение на проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, связанных с большим скоплением народа в закрытых помещениях.

Образовательные учреждения региона решение о закрытии на карантин принимают, исходя из учета посещаемости. Решение о временной приостановке посещения класса или учреждения в целом принимается при одновременном отсутствии 20% и более детей.

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