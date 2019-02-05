Пожизненное заключение грозит великолучанину за убийство знакомого на глазах у семьи

Житель Великих Лук, убивший своего знакомого на глазах жены и двух малолетних детей, ожидает суда в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Следователи установили, что в апреле 2018 года во время распития спиртного решил убить своего знакомого, который, как ему показалось, грубо вел себя по отношению к окружающим.

Ночью он пришел по месту жительства потерпевшего, и как только тот открыл входную дверь, ударил его ножом в сердце в присутствии членов семьи – супруги и двух малолетних дочерей, после чего скрылся.

Почситав, что одним ударом он мог не убить мужчину, обвиняемый вернулся в комнату общежития, где в присутствии родственников, ударил уже лежащего на полу в комнате пострадавшего ножом в спину.

Теперь злоумышленнику, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, грозит пожизненный срок.