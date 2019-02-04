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Общество

Губернатор Михаил Ведерников подписал соглашение с Фондом развития Псковской области

4 февраля 2019 года, 17:55

Администрация Псковской области и Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» подписали соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Подписи под документом поставили 4 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и исполнительный директор Фонда Андрей Царев.

Предваряя церемонию, глава региона отметил, что за 7 месяцев работы Фонд показал себя как открытый и эффективный механизм поддержки. «За это время при участии Фонда прошло много мероприятий. Порядка 20 млн рублей было выделено на поддержку граждан и различные проекты. Искренне хочу поблагодарить вас за работу. Начало работы Фонда под вашим руководством определенно можно назвать успешным», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Андрей Царев в свою очередь выразил готовность работать и дальше, чтобы Псковская область становилась все более комфортной и для жителей, и для гостей региона.

Соглашение предполагает поддержку мероприятий и общественных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие региона, взаимодействие в целях реализации Указа Президента РФ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», содействие внедрению лучших практик благоустройства и создания комфортной среды, здорового образа жизни, добровольчества (волонтерства), образования и науки, а также в иных сферах общественной жизни.

«Один из крупнейших совместных проектов стартует уже в этом году, — сообщил Михаил Ведерников. — Это строительство интерактивного музея «Россия — моя история», где Фонд развития Псковской области выступит заказчиком проекта».

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