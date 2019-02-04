Водителям в Пскове рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за непогоды

Водителям и пешеходам необходимо быть предельно внимательными при осложнении дорожной ситуации. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий - изменением температуры и выпадением осадков - рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию.

А пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только после того, как все автомобили остановятся. В темное время суток не стоит забывать об использовании световозвращающих элементов. Все эти меры предосторожности помогут вам избежать серьезных проблем на дороге.