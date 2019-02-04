В Гдовском районе отпраздновали 75-летие освобождения от фашистских захватчиков

4 февраля в Гдовском районе прошли мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения муниципального образования от немецко-фашистских захватчиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

День памяти начался с традиционного шествия к братскому захоронению в Гдове, где состоялся торжественный митинг. Вместе почтили память павших руководство органов власти области и района, ветераны и участники войны, школьники образовательных организаций и жители муниципалитета.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова ветеранов и жителей муниципалитета поздравил председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов. «В годы Великой Отечественной войны Гдовская земля стала одним из центров партизанского движения. И именно партизаны в 1944 году первыми вошли в город, опередив войска Красной Армии. Это блестящий пример человеческой отваги и выносливости, который мы всегда будем помнить. Дорогие ветераны! Вы — наша гордость и пример для подражания. Низкий вам поклон, дорогие фронтовики и труженики тыла. Воля к победе и любовь к Отечеству жителей Гдова будет вечно жить в нашей памяти», — говорится в приветственном адресе главы региона.

После выступления официальных лиц к братской могиле были возложены венки и цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем в районном Доме культуры состоялся праздничный концерт. Вечером на центральной площади Гдова будет зажжен партизанский костер, а все желающие смогут попробовать солдатской каши. Завершится День памяти праздничным салютом.

Напомним, Гдовский район был оккупирован фашистскими войсками в июле 1941 года. Оккупация продлилась 2,5 года. За время войны в Гдове были взорваны и сожжены 606 из 640 зданий, уничтожены памятники культуры, разрушена промышленность. В январе 1944 года, после отступления немецкой армии, город был практически полностью разрушен. 4 февраля 1944 года в Гдов вошли войска Красной армии. Восемь жителей Гдова стали Героями Советского Союза.