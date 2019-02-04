Ольга Новичкова: Я сделала сияющий макияж с акцентом на глаза

Визажист Ольга Новичкова рассказала об особенностях макияжа для январской участницы проекта Марии Торженовой.

Героине нашего преображения я сделала сияющий макияж с акцентом на глаза, - говорит Ольга Новичкова. - Мы подчеркнули брови с помощью карандаша на пару тонов светлее нового оттенка волос Маши, чтобы не утяжелить образ. Чтобы избавиться от сухости кожи, я подготовила ее с помощью масла и сыворотки, благодаря чему тональный крем лег идеально и совсем не заметен на лице. Тон кожи стал ровным и свежим.

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут.



