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Общество

Ольга Новичкова: Я сделала сияющий макияж с акцентом на глаза

4 февраля 2019 года, 15:48

Визажист Ольга Новичкова рассказала об особенностях макияжа для январской участницы проекта Марии Торженовой. 

Героине нашего преображения я сделала сияющий макияж с акцентом на глаза, - говорит Ольга Новичкова. -  Мы подчеркнули брови с помощью карандаша на пару тонов светлее нового оттенка волос Маши, чтобы не утяжелить образ. Чтобы избавиться от сухости кожи, я подготовила ее с помощью масла и сыворотки, благодаря чему тональный крем лег идеально и совсем не заметен на лице. Тон кожи стал ровным и свежим.

Полностью преображение Марии Торженовой можно посмотреть тут


Визаж - непростое искусство
Фото Татьяна Родина
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