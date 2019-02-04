Мощный снежный циклон обрушился на Псковскую область

По данным ФКУ Центр «Антистихия» МЧС России 4 февраля со стороны Европы вышел циклон, который двигаясь в северо-восточном направлении окажет воздействие на Псковскую, Ленинградскую, Новгородскую и Архангельскую области, а также Республику Карелия в виде осадков 12 сантиметров снега, с усилением порывов ветра – до 15 метров в секунду. Возможны риски нарушения транспортного сообщения.

- При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101», - добавили в пресс-службе ведомства.