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Происшествия

Ранее судимый житель Великих Лук может снова лишиться свободы за кражу телефона

4 февраля 2019 года, 14:14

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки установлен гражданин, который подозревается в открытом хищении чужого имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в ночь на 2 февраля в кафе по проспекту Гагарина в городе на Ловати у посетительницы, 1990 года рождения, неизвестный похитил мобильный телефон, после чего скрылся. Ущерб составил 6 тысяч рублей. По имеющимся данным, телефон находился у потерпевшей в заднем кармане брюк, чем и воспользовался злоумышленник.

Женщина обратилась за помощью в полицию. В результате проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки подозреваемый был установлен. Это - безработный, судимый великолучанин, 1988 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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