Как обезопасить детей от пожара, рассказали жителям Псковской области

Некоторые детские игры могут привести к неприятностям. Это, прежде всего, касается шалости с огнем и со всем, что с ним связано. Во избежание бед Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает родителям некоторые правила пожарной безопасности, которые с самого малого возраста необходимо прививать каждому ребенку.

Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;

- будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;

- не оставляйте спички в доступном для детей месте;

- не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;

- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;

- организуйте ребенку интересный досуг.

- Пожар – это всегда беда. При горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе падает. Вот почему опасен не только и даже не столько огонь, сколько дым и гарь от него. Научите ребенка правильным действиям при пожаре, - добавили в пресс-службе ведомства.